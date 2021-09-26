بريد الوطن .. ساعديني في الحصول على معاش والدي يا وزيرة التضامن

أنا أرملة تجاوز عمرى 70 عاماً، وتوفِّى عنى زوجى قبل أكثر من عشرين عاماً، ولأن زوجى الراحل كان يعمل مكوجياً، فقد انقطع برحيله دخل الأسرة، فلم أعد أملك ما أنفقه على الأبناء والبنات، ولم أجد أمامى إلا معاش والدى الذى كان يشغل وظيفة «صول شرطة» فى وزارة الداخلية، وتوفِّى منذ زمن طويل، ونصحنى أولاد الحلال بأن أتقدم للحصول على معاش والدى، وبالفعل سعيت للحصول على المعاش، غير أن الموظفين دوخونى السبع دوخات، وطلبوا منِّى أوراقاً كثيرة لم أستطع استخراجها نظراً لظروفى الصحية، وفى النهاية لم أظفر بأى شىء. أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج مساعدتى فى الحصول على معاش والدى.

«ى.ح»

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