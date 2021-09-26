بريد الوطن.. أماكن لا تنسى: متحف أحمد شوقي

فى حديثنا اليوم، سوف نتحدث عن مكان رائع، مكان يعبِّر عن روح فنية تسبح ونسبح معها فى عالم من سحر وعذوبة الكلمات، هذا المكان هو متحف أمير الشعراء أحمد شوقى، الذى يطل على كورنيش النيل، أقيم هذا المتحف تخليداً لذكرى أمير الشعراء الذى كان بيته فى الأساس حيث بناه وأقام به فترة بعد عودته من النفى وأطلق عليه اسم «كرمة ابن هانئ»، افتتح المتحف رسمياً فى 17 يونيو عام 1977، يوجد فى حديقة المتحف تمثال كبير الحجم مصنوع من البرونز قام بنحته الفنان المصرى جمال السجينى، حيث تمت إزاحة الستار عن التمثال فى الذكرى الخمسين لوفاة الشاعر الكبير، أما عن تقسيم المتحف فهو عبارة عن بدروم ودورين، البدروم: وهو عبارة عن مركز خاص بالنقد والإبداع والأمسيات الثقافية والفنية والمعارض، الدور الأرضى: القاعة الشرقية توجد بها مكتبة للاطلاع مفتوحة للجمهور وغرفتان للإدارة وجناح الضيافة الذى أقام به موسيقار الأجيال عبدالوهاب وتمثال لأحمد شوقى من البرونز نصفى، وهناك منفذ كروت وهدايا وشرائط كاسيت، أما عن الدور الأول: توجد قاعة استقبال وحجرة نوم للشاعر وزوجته والصالون الخصوصى للأصدقاء المقربين وحمام خاص وحجرات خاصة بالأولاد وغرفة للأوسمة والنياشين ومكتبته الخاصة.

مينا سمير

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