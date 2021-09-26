بريد الوطن .. باب مقفول

أنا باسعى لإيه؟

وأنا عارفة إن الحلم بذاته

مش آخره وصول

وإن الورد فى حضن فازاته

فى نهايته ذبول

بسعالك ليه؟

ومصرة إن أنا أدمى كفوفى

على باب مقفول

ما بيفتحش

وفراقك وحش

افترس الحتة اللى فى قلبك بتحن إليك

خلانى أتعود ع الدنيا وأنا سايبة إيديك

حتى الدهشة اللى أنا حسيتها يوم شُفت عينيك

بدلها ذهول

طب ده معقول

سنتين فى غيابك وأنا صابرة

وباقول موجة وعابرة

وأنت اللى بقيت آية وعبرة

على إن الحب مسيره يزول

سنتين آه يا قاسى ما بتحنش

وأهو كفى بلمسك متحنش

ولا كحل عينى إلا الدمعة

نجلاء نعيم

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