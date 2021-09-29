«المقاولون العرب»: أنجزنا مشروعات كثيرة أشادت بها دول العالم

قال الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن إعلان المجلة الأمريكية «Engineering News- Record» أربعة مشروعات مصرية فائزة بمسابقة التحكيم العالمية، لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، بنسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء، دلالة على قوة الشركة ومهندسيها، ومشروعاتها الكبرى.

يوسف: فوز مصر في 4 مشروعات يعكس قوة المهندسين المصريين

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن فوز مصر في 4 مشروعات، جرى إنجازها، وهم «البرلمان الجديد، المترو الـ4D، ترميم المعبد اليهودي، محطة تحلية مياه بحر البقر» دلاله على قوة الناحية الهندسية للمشاريع المنفذه والتي دائما ما تكون على مستوى عالمي من دقة الإنجاز، ويثني عليها كافة المهتمين بالقطاع الهندسي وشركات التشييد حول العالم.

يوسف: «تنوع المشاريع المنفذة في مصر يعكس قيامها بتنمية شاملة»

وأوضح أن مثل تلك المشاريع، كان لها تعقيدات لوجيتسية وهندسية كبرى، لكن تجاوزها المهندسين العاملين فيها، ما أعطى لهم الثقة والقوة في المضي قدما، وإنجاز الكثير من المشروعات الأخرى في كل أنحاء البلاد، «تنوع المشاريع المنفذة في مصر، يعكس كون مصر تقوم بتنمية شاملة، ما أنعكس على مستوى الـ4 مشروعات التي فازت فيها مصر دوليا».

وأكد أن ترميم الشركة للمعبد اليهودي، يعكس أن مصر دولة تراعي كل الديانات، وهي من أقدم دول التاريخ التي احتوت الكثير من الديانات على أرضها، وتحترمهم جميعهم، «أحنا بنحترك كل الحضارات، واتربينا على كدة، وده تراثنا وحضارتنا».

وأشار إلى أن الشركة رممت الكثير من المباني الأثرية الأخرى، كالأزهر الشريف، والمنطقة الخطرة خلف عين الصيرة، «ده بيدينا فخر قدام العالم كله، إننا بننجز مشاريع جذبت أنظار العالم لينا، والقيادة السياسية وجهت بتذليل كل العقبات، وإنجاز المشروعات طبقا للمواصفات العالمية».