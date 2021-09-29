رئيس «النيابة الإدارية» يوجه بسرعة إنجاز التحقيقات في قضايا مخالفات البناء

وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل تحقيق الردع العام والخاص، واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

وأضافت الهيئة، في منشور لها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن ذلك يأتي تأكيدًا على وجود إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تلك المخالفات؛ بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها».

السيسي يُشدد على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

ويأتي ذلك بعد تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال افتتاحه أمس الأول الأربعاء لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، على مواجهة كافة أشكال التعديات سواء على المنشآت الري أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة التصدي لهذه التعديات مع إزالتها على الفور وذلك على نفقة المتعدين.

وأكد «السيسي» أن ما تنفقه الدولة على مختلف الأراضي المستصلحة يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، مع توفير الأمن الغذائي لصالح الشعب، ولا يعقل أن يتم مقابلة ذلك بزيادة التعديات على مختلف الأراضي القديمة أو أن يتم إعاقة وصول المياه إلى تلك الأراضي بسبب هذه التعديات.

إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأثنين الماضي، مختلف الأجهزة المعنية بأن يتم إزالة التعديات التي تشمل جميع أشكال التعديات التي تمت منذ عقود وليست ما تمت خلال الفترة ما بعد عام 2011، حتى يتم إعادة الأمور كما كانت عليها منذ إنشاء كل من الترع والمصارف.

كما وجه أيضا كل من الحكومة والأجهزة المعنية، أن يتم البدء في إزالة مختلف التعديات خلال 6 أشهر، على أن يتم موافاته عن طريق تقيري شهري يتضمن ما يتم في هذا الأمر، بالإضافة إلى وقف الدعم الذي يتم منحه من خلال الدولة لكل من يثبت عليه التعدي على المصارف الزراعية والأراضي.