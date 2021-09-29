أحمد سعد يمازح زوجته: بسمة وهبة عاوزه تخسرنا بعض عشان برنامجها

كشفت علياء بسيوني تفاصيل أول لقاء جمعها مع زوجها الفنان أحمد سعد، إذ ذكرت أن أحمد كان يتمرن في إحدى الصالات الرياضية طوال الوقت، «أنا كنت بتمرن شوية، بس كان مدربنا نفس الشخص، فبدأنا نتكلم ونشوف بعض بره الجيم»، موضحة أنها لم تكن تتوقع أن تتزوج من الفنان أحمد سعد على الإطلاق.

رد فعل والدة علياء بسيوني عندما أخبرتها بصداقتها مع أحمد سعد

وأضافت «بسيوني»، خلال حوارها في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنها عندما أبلغت والدتها أن أحمد سعد صديق لها، ويريد أن يتعرف عليها، «كان الموضوع بالنسبة لماما خيال علمي، بسبب كثرة مشاكل أحمد سعد».

زوجة أحمد سعد: بحب الشخصيات المرحة

فيما علق الفنان أحمد سعد، خلال حواره في نفس البرنامج: «ساعات الناس بتسمع عني الحاجات اللي بتتقال عني في السوشيال ميديا، فبتتكون عني وجهة نظر، لكن والدتها دلوقتي بقت حبيبة قلبي»، فيما استكملت علياء بسيوني، أنها شخصية فضولية، وتحب الشخصيات المرحة والمنطلقة.

أحمد سعد يمازح زوجته على الهواء

ورد عليها أحمد سعد ضاحكًا: « إيه الشخصيات دي؟! اسمها شخصية واحدة بس، خدي بالك بسمة وهبة جاية تخسرنا بعض عشان الحلقات الجاية»، واستكملت علياء: «حصل بيننا انسجام كبير، ولما أقوله مسافرة السخنة أو إيطاليا كان يقولي أنا هناك ويعدي عليّ، وإحنا الاتنين برج الأسد ودي حاجة مرعبة وصعبة جدا».

كنت مهتم بعلياء بسيوني قبل التقدم لخطبتها

فيما ذكر الفنان أحمد سعد أنه كان مهتما بزوجته علياء بسيوني قبل ان يتقدم لخطبتها، «كنت حريص على إني أعبر عن حبي بالتصرفات، وحبتها أول ما شفتها وهي مختلفة جدا عني وعن أسلوب حياتي في كل حاجة»، كما أوضح أن زوجته شخص مرتب ومنظم بعكس النمط الذي يتبعه دائما، إذ تسيطر العشوائية عليه.