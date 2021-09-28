أحمد سعد يحتفل بنجاح دويتو «ع الدوغري»: «مالكوش مابينا سيرة يا أقزام»

احتفل المطرب أحمد سعد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنجاح كليبه الجديد «ع الدوغري» بمشاركة المطرب مصطفى حجاج.

وعلق سعد قائلا «الحمد لله كراسينا مِلك، ومش إيجار، أغنية (ع الدوغري) أول 5 أيام تعدى المليون وترند 1 الحمد لله والسبب توفيق ربنا بحبكم، ومصطفى حجاج».

كليب «ع الدوغري» طرحتها شركة «مزيكا» بالتعاون مع «NJ Music Production» على «يوتيوب» وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.

كلمات أغنية ع الدوغري

وتقول كلمات الأغنية

إحنا بننحت في الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا يا جري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش الخوف مايخوفناش..فابلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش.

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقة وبنجري ومابنهداش

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقة لو إيه مايعطلناش

إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننا لينا شنة ورنة واختصاص

سكتنا عدلة وسالكة وفيها بركة

جامدين قوي وضد الرصاص

نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار

سمعتنا نمرة أولى.. وآخر رجولة كراسينا ملك ومش للإيجار.. ع الدوغري وكفاءة سايقين الدنيا سواقة

وبنجري ومابنهداش..ع الدوغري وكفاءة سايقين الدنيا سواقة

لو إيه مايعطلناش..إحنا أسامي كبيرة وإنتوا غيره

مالكوش مابينا سيرة يا أقزام إنتوا نسيتوا إنتوا مين

إنصاص ومتساقين ..وإحنا اللي في إيدينا اللجام ندخل خناقة..آخر جراءة.. جوه البطاقة مكتوب أسود

سكاكين حامية نار…بتجري أي فار كلمتنا أتقل من العقود