تسليم 3 أجهزة تنفس صناعي لمستشفى حميات دمنهور

دعمت وزارة الصحة والسكان مستشفى حميات دمنهور، في محافظة البحيرة، بـ3 أجهزة تنفس صناعي جديدة، وذلك لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة وجاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم للمستشفيات في مجابهة الجائحة.

طلب توفير أجهزة طبية لدعم المنظومة الصحية

وتقدم النائب وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، في وقت سابق، بطلب إلى وزارة الصحة، لتوفير أجهزة طبية لمستشفى الحميات بدمنهور، لدعم المنظومة الصحية في مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة، وأكد أنه سيتم استكمال الدعم بالمستشفى بمزيد من الأجهزة الطبية في القريب العاجل.

توفير أجهزة تنفس صناعي لمجابهة جائحة كورونا

وطالب عضو مجلس الشيوخ، في مذكرته لوزارة الصحة، بتوفير جهاز أشعة متطور، وجهاز تحميض الأشعة، وجهاز أشعة مقطعية، كما طالب بتوفير أجهزة تنفس صناعي لتزويدها بغرف الإنعاش.

وتقدم «الشرمة» بالشكر إلى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، على مجهوداتهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

«الشرمة» يتفقد مستشفى حميات دمنهور

وتفقد «الشرمة» مستشفى حميات دمنهور، للوقوف على مدى توافر الأجهزة بها، والمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية للتمكن من أداء عملهم، ومساندة الطاقم الطبي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

خطة محكمة لمجابهة كورونا

وتتبع محافظة البحيرة خطة محكمة داخل المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ترتفع نسب التعافي من كورونا، وذلك من خلال تطبيق بروتوكول وزارة الصحة والسكان المخصص لمجابهة الجائحة.

متابعة دورية للمستشفيات

كما يقوم الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة دورية ومستمرة لتلك المستشفيات، للوقوف على استعدادها والإجراءات المتبعة في علاج حالات الإصابة التي يجري احتجازها بمراكز العزل على مستوى المحافظة.