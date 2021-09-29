خطوات تسجيل الرغبات لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية بعد مد فترة التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية على موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك استلام ملفات وأوراق هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بمقره بجامعة عين شمس، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، علمًا بأنّ مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت لإتاحة الفرصة للطلاب لتسليم ملفات أوراقهم.

وتستعرض «الوطن» خطوات تسجيل الرغبات لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على النحو التالي:

تسجيل الرغبات لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات المعادلة لتسجيل بياناتك الأساسية أولًا، وذلك لكي يتاح لك تسجيل رغباتك.

- تسجيل رقم الدخول والرقم السري الموجودين على الكارت الذي تسلمته من مكتب التنسيق المرفق بالأوراق وبالمظروف، وكذلك تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بك.

- ومن خلال شاشة إدخال مواد ودرجات العامين الدراسيين 11، 12 ومواد اختباري SAT I، SAT II، قم باتباع التالي:

- قم بتحديد مستوى دراسة المادة «مواد مدرسة - SAT».

- اختر اسم المادة واكتب الدرجة.

- ضع الرقم الصحيح في الخانة على اليسار والكسر العشري في الخانة على اليمين.

- اضغط على «أضف المادة» لتظهر المادة في الجدول المبين.

- بعد ذلك تظهر أمامك شاشات درجات التأهيل تقوم بحساب مجموعك الاعتباري لكل من التخصصات المختلفة بناء على المواد التي أدخلتها وقواعد القبول المنظمة لكل تخصص.

- يمكنك فتح القائمة المنسدلة للتعرف على تفاصيل التأهيل بكل تخصص، ولماذا لم تتأهل إليه وكيف جرى اختيار المواد التي احتسب عليها مجموعك الاعتباري.

- بعد ذلك تظهر شاشة مراجعة البيانات، ويجب تخطي هذه الشاشة لضمان حفظ بياناتك والدخول إلى برنامج تسجيل الرغبات.

- يتاح لك طباعة البيانات التي سجلتها من خلال الضغط على «طباعة»، ويجب عليك الضغط على «الخطوة التالية» لضمان تسجيل البيانات وللدخول إلى برنامج تسجيل الرغبات من خلال رقم الجلوس والرقم السري.

- يجري توجيهك بعد ذلك إلى برنامج كتابة الرغبات، قم بإدخال رقم الإيصال والرقم السري الخاص بك وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

- إذا كنت قد تقدمت برغبات قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.

- تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط «الخطوة التالية»، وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية على رقم 19468.

- تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات «تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل»، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.