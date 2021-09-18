التعليم: مد التنسيق حتى انتهاء قبول الناجحين في الدبلومة الأمريكية

تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة الـ ACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة الـ ACT بالولايات المتحدة، وقد تم التوافق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية.

ومن المهم ملاحظة أن هذا عام استثنائي نظرًا لوجود ٣ شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول أبنائنا الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق.