التضامن ترسل بيانات «تكافل وكرامة» لوزارتي التعليم والتعليم العالي لإهداء الطلاب «منح»

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الربط مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بداية شهر نوفمبر 2021، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، كاملة لرصد الطلاب الملتحقين بالكليات بالجامعات المختلفة.

ولفت عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك ما يقارب من 70 ألف طالب من الثانوية العامة، سيلتحق بالجامعة وسيتم ربطه بالبرنامج، بداية من شهر نوفمبر بناءًا على الربط الشبكي بين وزارتي التعليم والتعليم العالي.

وأوضح مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم ضم طلبة تكافل سواء من تعليم أزهري أو عام أو فني والمعاهد، مشيرً إلى أن هذه المنحة تسمى منحة تعليم.

زيادة مستفيدي تكافل وكرامة بنسبة 125%

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية لها، إنّ قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من مليون و700 ألف أسرة إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة.

وأوضحت الوزيرة، أن أن برنامج تكافل وكرامة أصبح يشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، مؤكدة زيادة تكلفة البرنامج من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كما يلي:

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما، وقيد طالب للطلاب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.