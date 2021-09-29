أحمد سعد يداعب زوجته: «عليها حنجزة تطفش بلد.. مشوفتش أسوأ من كده»

داعب الفنان أحمد سعد زوجته علياء بسيوني، على الهواء، قائلًا: « عليها حنجرة تطفش بلد، والله ما شفت أسوأ من الحنجرة دي، مكنتش عارف هعيش معاها في البيت ازاي، وداني هتنزف، ده نشاز»، وقال إنه «مُسجل علاقات»، ولديه العديد من المشكلات والجميع يعلم ذلك، لكنه يحاول أن يفعل مع زوجته الحالية ما فشل في فعله طوال حياته، ومنها عدم خروج علاقتهما للسوشيال ميديا.

أرغب في إبعاد علاقتي الزوجية عن السوشيال ميديا

وأضاف «سعد»، خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه يرغب في أن تكون علاقته بزوجته بها قدر كبير من الخصوصية من أجل الاستمتاع بالحياة: «مكنتش عارف أقابلها في مصر، وهي بتسافر إيطاليا، وقلت هروح لها وأعيش معاها هناك»، كاشفًا عن موقف تعرض له في أحد ميادين العاصمة الإيطالية روما مع زوجته.

أحمد سعد يكشف عن موقف طريف تعرض له في إيطاليا

وتابع الفنان أحمد سعد: «في مرة كنا واقفين في ميدان بالليل في إيطاليا، وقلت لها يا سلام أسعد شيء في الحياة بالنسبة للفنان إنه يبقى واقف في مكان واسع أو كبير وحاسس بخصوصية ومش خايف من الناس، ولسه كنت همسكها لقيت واحد قالي صباح الفل يا أحمد يا سعد وعدى ومشي.. لو كان في روكسي كان وقف سلم عليّ»، فيما علقت زوجته: «في أول يوم لينا مع بعض في إيطاليا، لقينا 4 مصريين بيسلموا عليه وبيقولوا له يا فنان يا واجهة مصر في العالم».