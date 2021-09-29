البابا: «الصلوات الطويلة والكتيرة فرصة للاندماج بين الله والإنسان»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن «الكنيسة القبطية تتميز بالصلوات الطويلة والكتيرة، وعلى سبيل المثال صلوات يوم الجمعة العظيمة تمتد لـ12 ساعة، وهذه فرصة ليحدث نوعًا من الاندماج بين الإنسان والله، وهذا يعطي نوعًا من المتعة والتلذذ بالصلاة، ونسمع عن بعض القديسين، كانوا يقضون طول الليل في الصلاة، وهذا نتيجة للذة التي كانوا يشعرون بها».

الإنسان يجب أن يرمي اتكاله على الله

وأضاف البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبثتها قناة «MEsat» الفضائية، والتي استكمل فيها سلسلة «دروس الحكمة» التي بدأها منذ أسابيع، وتحدث في درس اليوم عن «تلذذ بالرب وسلم للرب طريقك»، موضحًا أن الإنسان يجب أ يرمي اتكاله على الله ويسلم له كل شيء في الحياة لكي يقوده الله، ويجب أن يسلم همومه وقلقه إلى الله ليستريح، مشددًا على أن الإنسان يجب أن يتلذذ بمعرفة المسيح من خلال قراءة الكتاب المقدس، لأنه ليس كتاب تاريخ أو جغرافيا ولكنه كتاب خلاص ويعتبر دليلًا لوصول الإنسان إلى السماء.

الله ضابط الكل

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية، أن الإنسان يجب أن يتلذذ بالتأمل في عمل الله في البشر والناس، لأن الله هو محب البشر وهو ضابط كل شيء في الحياة، ويمكن من خلال قراءة سير القديسين أن نتلذذ بعمل الله في حياتهم، وحتى في البشر الأحياء فإن هناك العديد من القصص عن كيف يعمل الله معنا ويدبر حياتها، وكيف أنه يرسم خطة لحياة الإنسان، ولذلك يجب تشجيع الأطفال على قراءة سير العلماء الذين قدموا للبشرية اختراعات، وكيف أن الله استخدمهم في هذا الأمر، وعلى سبيل المثال الطبيب الذي اكتشف مصل شلل الأطفال الذي استفاد منه ملايين البشر، وأصبحوا سعداء لأنهم يولدوا أصحاء ودون الإصابة بشلل الأطفال.

وأوضح أن الإنسان يمكن أن يتمتع بالجمال الذي خلقه الله في الطبيعة، ويمكن يتلذذ برحمة الله وحنانه على الإنسان وأنه يقبل جميع البشر، حتى الذين يقسون على الناس والخطاة.