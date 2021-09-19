البابا تواضروس يشهد تخريج دفعتين من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ، وذلك في أولى أيام زيارته الرعوية لمدينة كرسيه البابوي، والتي تمتد حتى اليوم الأحد، بتكريم أوائل المراحل الدراسية والجامعات.

حضر الحفل الآباء الأساقفة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص اثناسيوس فهمي مدير مدرسة تيرانس، معطيا نبذة عن تأسيس المدرسة في 2016، تحت رعاية وإشراف الأنبا بافلي الأسقف العام وبعدها تم تقديم شرح واف للموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة.

«صالون تيرانس» حديث عن أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق

وأقام القس يوساب مجدي، مدرس علم الوعظ بالمدرسة، حوارا تحت عنوان «صالون تيرانس»، بين بعض الخريجين القدامي والجدد، والدارسين، حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

البابا تواضروس يؤكد على دور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي

وألقي نيافة الأنبا بافلي راعي المدرسة، كلمة عن المتعلمين والمتخرجين والمواهب والمنهج في تيرانس، وبعدها ألقي البابا تواضروس، كلمة ختامية شكر فيها جميع القائمين علي المدرسة، متحدثا عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي والآبائي، حيث قدم شهادات التخرج لحوالي 100 من متخرجي الدفعتين الثانية والثالثة من المدرسة.