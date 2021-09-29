بلال يكشف لــ«الوطن» كواليس «الميرنده» بين القاهرة والإسكندرية

كشف المطرب بلال، كواليس أغنيته الجديدة «الميرنده»، التي طرحها، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المنتج محمد علام عبر موقع «يوتيوب»، وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغنيته جرى تصويرها بين القاهرة والإسكندرية على مدار يومين كاملين، مضيفا أنه أجرى بروفات تحضيرية لهذا الكليب على مدار 60 يوما، خاصة أن الأغنية تضمنت عددا من المشاهد الراقصة، التي استلزمت وجود راقصين، فضلا عن رغبته في الظهور بشكل مختلف على مستوى الهيئة الشكلية، وطريقة الأداء بالكليب.

وأشار بلال، إلى عمله على هذه الأغنية على مدار 4 أشهر، لا سيما أنه كان يبحث عن كلمات وألحان مختلفة، لتقديم أغنية مختلفة عن سابق أغنياته.

تفاصيل أغنية «الميرنده»

أغنية «الميرنده» من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، إنتاج محمد علام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبد الرحمن هاني، فيما تم الاستعانة بـ«أبي» ملكة جمال إنجلترا لعام 2018، للظهور بالكليب في أولى أعمالها الفنية.

آخر أغنيات بلال

يذكر أن آخر أغنيات بلال، كانت أغنية «حسك معايا»، من كلمات محمود حفناوي، ألحان كريم أحمد، توزيع جمال فتحي، وصورها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج إسلام الفولي، وقد حققت الأغمية نجاحا كبيرا وتداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.