«يوتيوب» يصدر بيانا هاما بشأن الأغاني الأكثر شعبية في مصر

أعلن موقع يوتيوب، اليوم الأحد، إطلاق YouTube Charts، وهي قوائم الأغاني التي تعد الأكثر شعبية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات على أساس أسبوعي؛ مما يوفر للوسط الموسيقي طريقة أكثر بساطة وشفافية لقياس شعبية موسيقاهم وأغانيهم.

وأشار الموقع، في بيان، إلى توافر ميزة «YouTube Charts»، بداية من يوم 29 سبتمبر الجاري على YouTube Music، وكذلك على الموقع الإلكتروني charts.youtube.com.

وتعتبر YouTube منصة انطلاق لمجموعة من أهم الأغاني الجديدة والقديمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعاونت على مدى سنوات عديدة مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقي في المنطقة لتزويدهم بالأدوات والمعارف الضرورية لتنمية أعمالهم الموسيقية على YouTube.

170 قناة على يوتيوب

وأشار البيان إلى أنه في أغسطس 2021، كان هناك 170 قناة موسيقية على YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم كلٌّ منها أكثر من مليون مشترك، مقارنة بـ 18 قناة فقط في أغسطس 2017، أي بزيادة قدرها 800 بالمئة.

وفي تعليق لها على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قالت ليليانا أبو دلو، مديرة قسم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى YouTube: «لقد شهدت بنفسي تأثير منصة YouTube على صناعة الموسيقى العربية، حيث ساهمت هذه بإحداث تغيير كبير في طريقة تقديم الفنانين لأعمالهم من حيث الإنتاج والترويج على YouTube، وباتوا يجرّبون الفنانون الآن ميزات مختلفة للتفاعل مع معجبيهم، لافتًا إلى أنّ ميزة YouTube Charts الجديدة تساهم في إبراز الأغاني وإلقاء الضوء على نجاحها.

2 مليار شخص يستخدمون يوتيوب شهريًا

ولفتت مديرة قسم الموسيقى، إلى أن ميزة YouTube Chart، توفر مؤشر أكثر شمولاً لأداء الأغنية، مع وجود أكثر من ملياري مستخدم يسجّلون دخولهم شهريًا على YouTube.

من جانبه، قال طارق أمين، مدير YouTube لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن ننظر إلى المبدعين بصفتهم العمود الفقري لـِYouTube، وسنواصل تزويد المبدعين والفنانين، بأدوات مميزة مثل فيديوهات YouTube القصيرة واستديو YouTube وقوائم الأغاني الرائجة على YouTube لمساعدتهم على الارتقاء بأعمالهم وتسريع نجاحهم على منصتنا».

100 أغنية يتم تحديثها أسبوعيًا

وأوضح «أمين» أن القائمة الأساسية وهي قائمة أفضل الأغاني، تضمن ما يصل إلى 100 أغنية يتم تحديثها أسبوعيًا، مضيفًا إلى أنّ ترتيب القائمة يعتمد على عدة عوامل منها: «مرات تشغيل الأغنية على YouTube Music، عدد مشاهدات فيديو الأغنية، عدد مرات استخدام الأغنية في المحتوى الذي ينشأه المستخدمون على Yo.uTube».

وأضاف مدير YouTube لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن YouTube Charts، تتكون من 4 قوائم: «أفضل 100 أغنية، الأغاني الأكثر تشغيلًا على YouTube على مدار سبعة أيام (بما في ذلك الفيديو الموسيقي الرسمي والأغنية الرسمية التي ينشئها المستخدمون ومقاطع الفيديو التي تعرض كلمات الأغاني)، أفضل 100 فنان: الفنانون أصحاب الأغاني الأكثر تشغيلًا على YouTube خلال 7 أيام، أفضل 100 مقطع فيديو موسيقي: مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر تشغيلًا على YouTube على مدار سبعة أيام، أهم 20 أغنية رائجة: المحتوى الموسيقي الجديد والرائج في الوقت الحالي.