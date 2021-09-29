محافظ دمياط: إزالة تعديات على مساحة 22 ألف متر أملاك دولة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتائج حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في 13 من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

المحافظ: حققنا جهود ملموسة في ملف التعديات

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة حققت جهوداً ملموسة في هذا الملف، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة.

محافظ دمياط: إزالة 19 حالة تعديات على أملاك الدولة وجسور النيل

وأشارت المحافظ إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت، خلال الحملات المُنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية، من إزالة 9 حالات تعديات على أملاك الدولة، تابعة لولاية الموارد المائية والري بمركز الزرقا، بمساحة 550 متراً مربعاً، وذلك لمباني بالطوب وحظائر وأسوار وزراعات، بالإضافة إلى 10 حالات تعديات على أملاك دولة تابعة لولاية جسور النيل بمركز فارسكور، بمساحة إجمالية تصل إلى 2950 متراً مربعاً، عبارة عن أقفاص ومزرعة سمكية.

محافظ دمياط: إزالة تعديات بمساحة 22128 متر

وأضافت محافظ دمياط أن إجمالي عدد حالات التعديات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ18، بلغ 168 حالة، بمساحة إجمالية تصل إلى 22128 متراً مربعاً، كما شددت على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات، وسيتم التعامل مع المخالفين بكل قوة وحسم.