170 مليون جنيه لتطوير منطقة الهرم الأثرية: خدمات وأتوبيسات كهربائية

أعلن المهندس هشام جادالله المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية توقيع عقد بقيمة 170 مليون جنيه لتطوير منطقة آثار الهرم في إطار البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار وبين شركة «أوراسكوم بيراميدز» وشركة «أوراسكوم للإنشاءات» لرفع كفاءة وتحديث المنشآت القائمة وتجهيزها بأحدث الأجهزة والديكورات والأثاث الحديث وتنفيذ منشآت خفيفة لخدمة الزائرين مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة.

ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية بمنطقة الهرم الأثرية

وأشار إلى أن المخطط التفصيلي للمشروع الذي ينهي مشكلات المنطقة ويهتم بتقديم خدمات للزائرين جرى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم.

مظلات بالأماكن المكشوفة وأنشطة ترفيهية

ومن المقرر أيضا توفير مظلات بالأماكن المكشوفة ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي، ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات، وتوفير عيادة للإسعافات الأولوية للزائرين، وكذلك عربة كهربائية لنقل المصابين للعيادة، وتصميم وتنفيذ أكشاك بيع الهدايا والتذكارات، وكذلك العمل على توفير منظومة متكاملة للعاملين من الخيالة والجمالة وأصحاب الكاريتات وبائعي الهدايا التذكارية، وكذلك دعم هذه المنظومة بتقديم التدريبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بالإضافة إلى توفيرعيادة مجهزة بالخدمات اللازمة لرعاية الحيوانات.

رفع كفاءة منطقة الخدمات بمعايير عالمية

وأكد «جاد الله» أن المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة للاهتمام بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة التي تضمن رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين بما يتماشى مع المعايير العالمية التي تليق بحضارة مصر وعظمة المنطقة الأثرية.