«الآثار» تبدأ جولات برنامج الآباء ذوي الهمم «بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد»

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار أولى جولات برنامج الآباء من ذوي الهمم لعدد 30 أسرة من الصم وضعاف السمع، تحت عنوان «بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد».

جاءت هذه الجولة في اطار الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة لتعريف ذوي الهمم بتراثهم الحضاري والمواقع السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي السياحي

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي السياحي والأثري والتعرف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة في طريق التنمية المستدامة.

وتضمنت الجولة زيارة للآثار الموجودة بشارع المعز ومجموعة قلاوون والظاهر برقوق وحمام إينال وبيت السحيمي وسبيل السلحدار.

وفي نهاية الجولة تم تنظيم ندوة تثقيفية بقبة الغوري عن «قبول الآخر»، على هامش الاحتفال باليوم الدولي للسلام والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوم 21 سبتمبر من كل عام.

تنظيم حفل تتويج ملكي لأطفال دمياط

وفي سياق متصل، اختتمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية بدمياط برنامجها للنشاط الصيفي الذي تنظمه خلال الإجازة الصيفية لطلاب المدارس، تنظيم حفل تتويج ملكي للأطفال المشاركين بالبرنامج على ضفاف النيل بمدينة عزبة البرج، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

و أشار رضا صالح، مدير المنطقة، إلى أن البرنامج الصيفي تم تنظيمه بالتنسيق بين قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة الوعي الأثري بدمياط، حيث تضمن مجموعة من ورش العمل والندوات الثقافية للأطفال بعدد من مكتبات مصر العامة بدمياط ومنها ورش عمل عن مركب الملك خوفو، والرسم والتلوين، والأهرامات المصرية، والحلي والزينة عند المصريين القدماء وغيرها.

كما تضمن البرنامج أيضا ندوة توعوية عن دور المرأة في المجتمع المصري القديم، وأوضحت داليا جودة مسؤول الوعي الأثري بدمياط أن حفل الختام كان من بطولة رواد المكتبة.