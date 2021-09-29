فرنسا تدعو الصحة العالمية لمكافحة الانتهاك الجنسي من جانب موظفيها

دعت فرنسا منظمة الصحة العالمية للالتزام بتعهدها بمكافحة الاستغلال الجنسي من جانب موظفيها، بعد توجيه اتهامات باعتداءات جنسية لبعضهم، في فترة استجابة المنظمة لتفشي فيروس إيبولا بالكونغو.

وطالبت حكومة فرنسا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالالتزام بتعهده بوضع خطة عمل لمكافحة الإساءة والاستغلال الجنسي من قبل موظفي المنظمة، وذلك بعد أن وجد محققون مستقلون عشرات الاتهامات موجهة إلى موظفين بالمنظمة أثناء فترة استجابتها لتفشي فيروس إيبولا في الكونغو، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن أسوشيتدبرس.

21 متهما بالانتهاك الجنسي عمل لصالح المنظمة

وكشفت لجنة فوضتها منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 80 متهما بسوء السلوك الجنسي، وأن 21 منهم عملوا لصالح المنظمة خلال تفشي الوباء.

وقال المراقبون: إن النتائج تجعل الكونغو مسرحا لأكبر فضيحة من نوعها في تاريخ البعثات الميدانية الأممية.

وتأتي دعوة باريس لرئيس منظمة الصحة العالمية بالتحرك خلال 10 أيام، بعد أقل من أسبوع على إعلان فرنسا وألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ترشيحه لفترة ثانية تمتد خمس سنوات.

غيبريسوس يؤكد التزامه بالإحاطة بالضحايا والناجين

وأعرب غيبريسوس، في رسالة إلكترونية داخلية لموظفي منظمة الصحة العالمية بعد نشر التقرير، عن التزامه بتبنّي توجه يحيط بالضحايا والناجين، عندما يتعلق الأمر بالإساءة والاستغلال الجنسي.

وأشار إلى أنه سيتحرك للتعامل مع أوجه قصور الإدارة والموظفين، وسيطلق «إصلاحا كاملا لهياكلنا وثقافتنا للتعامل مع الاستغلال والإساءة الجنسية».

وأقر غيبريسوس بأن منظمة الصحة العالمية لم تكن متأكدة دائما من ماهية وتعريف الإساءة الجنسية.