يبدأ تطبيقها 1 أكتوبر.. معلومات يجب أن تعرفها عن منظومة التسجيل الجمركية ACI

حلت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وتطوير الجمارك، ضيفة على الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، وتحدثت عن التسجيل المسبق للشحنات، وتطوير المنظومة الجمركية، وتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 15 تصريحا للدكتورة منى ناصر، عن المنظومة الجمركية، وتطبيق منظومة التسجيل ACI، والوضع الذي كانت عليه المنظومة القديمة:

1- أكبر مشكلة تواجه المنظومة الجمركية هي الوقت، بسبب التدقيق في الورق.

2- إنهاء إجراءات الموافقة على الأوراق أصبح يستغرق 3.8 أيام بعد أن كان 15 يوما، أي أنها اختصرت 11 يوما.

3- المراكز اللوجستية في الموانئ تخطت 90% من حجم التجارة فيها.

4- بداية من 1 أكتوبر سيبدأ تطبيق نظام تسجيل الشحنات المسبق الجديد على جميع الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية.

5- الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتم بتدريب العمالة صغيرة السن لأنها يمكنها استيعاب المنظومة الجديدة.

6- يتم العمل على تطوير وتنقية المنظومة الجديدة والتسجيل يكون عن طريق الإنترنت ويستغرق ساعات.

7- قاعدة بيانات الجمارك مسجل بها 33 ألف مستورد، كان 21 ألف منهم في العام الماضي يعمل بشكل فاعل.

8- جرى تقسيم المستوردين المسجلين في قاعدة البيانات إلى شرائح وتم رصد تحكم 150 مستورد في 54% من الواردات.

9- تجاوبا مع المجتمع التجاري، تم تحديد يوم 1 أكتوبر، موعدا لتطبيق المنظومة الجديدة، رغم أن الوزارة كانت جاهزة من 1 يوليو، والوزارة مستعدة لمساعدة كل من تواجهه مشكلة.

10- وزير المالية وجه بفرض خصومات 50% حتى نهاية الشهر الجاري للشركات التي تسجل على نظام ACI.

11- الوزارة قدمت تسهيلات كثيرة لتطبيق المنظومة الجديدة مثل تخصيص شباك خاص في كل مركز لوجستي مع إمكانية التسجيل إلكترونيًا.

12- جرى ميكنة كل الإجراءات التي تتم على الشهادات الجمركية، حيث يجرى وضع كل الأراق الخاصة بالشحنات على منصة معلومات مؤمنة تطلع عليها كل الجهات المختصة.

13- جرى زيادة عدد الموظفين في ميناء السخنة لاستيعاب عدد الشحنات المتزايد.

14- الـACI ستعمل بالأكواد العالمية لمواجهة التهريب وأشكال التلاعب كافة.

15-المنظومة الجديدة ستكون منسجة ومنضبطة ومتكاملة من أجل تقديم خدمات أفضل للعملاء.