التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي.. رابط وخطوات الدخول على الموقع

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن موقع التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي، يقدم للطالب كافة المعلومات عن جميع مدارس المرحلة الثانوية، لافته إلى أنها جعلت التقديم إلكترونيًا للتسهيل على الطالب وولي أمره، مؤكدة أنها حريصة على تكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.

خطوات التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي

- يدخل الطالب على موقع التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

- يسجل الطالب البريد الإلكتروني الخاص به.

- يكتب الطالب كلمة المرور.

- يضغط الطالب على زر «تسجيل دخول».

- يكتب الطالب اسمه رباعيًا.

- الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق».

- يضغط الطالب على زر «المزيد» وتظهر له كافة التفاصيل عن الثانوية العامة والمدارس.

- يطلع الطالب على خريطة التنسيق التي ظهرت أمامه، وتشمل الحد الأدنى المقرر من قبل المحافظة لكل مدرسة.

- يضغط الطالب على زر «إملاء الرغبات».

- يدخل بعد ذلك الطالب على صفحة تقديم الرغبات ليعرف نوع التعليم بحسب درجاته.

- يضغط على زر «مراجعة الرغبات» ويمكنه إجراء أي تعديلات عليها.

«التعليم»: نبهنا على المدارس بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه جرى التأكيد على جميع مدارس المرحلة الثانوية بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب المدرسية ومتابعة استفادة الطلاب من المنصات التعليمية التي تتمثل في منصة حصص مصر التعليمية، ومنصة محتوى نجوى ومنصة البث المباشر.

وأوضحت الوزارة، أن العام الدراسي الجديد سيكون نظاميًا مع تفعيل الحضور والغياب، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والسكان لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.