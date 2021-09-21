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وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

كتب:

الوطن
03:09 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

الدخول على النتيجة من خلال هذا الرابط

ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي من هنا

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