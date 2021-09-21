وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

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ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي من هنا