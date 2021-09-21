وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
كتب:
الوطن
03:09 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.
الدخول على النتيجة من خلال هذا الرابط
ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي من هنا