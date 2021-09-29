ضبط 415 خرطوشة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بقنا

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر، برئاسة محمد المغربي مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي مدير الإدارة، محضر ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان، إنه بناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، بقيام أحد البائعين بمركز نقادة بقنا، بتخزين السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، بمخازنه والعقار الذي يسكن به، بهدف الإتجار والبيع، وبناء عليه جرى استصدار إذن من النيابة العامة.

ضبط 415 خرطوشة سجائر أجنبية

وأضافت «الجمارك» أنه جرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد المغربي مدير إدارة المكافحة، ومنتصر محمدين رئيس قسم المكافحة، وأحمد صابر وإسماعيل أحمد مأموري جمرك، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقي مدير الإدارة، وقوة من أمناء الشرطة، توجهت للمخازن والعقار حيث جرى ضبط 415 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

113 ألف جنيه قيمة التعويضات المستحقة

وأكدت «الجمارك» أن الرسوم والتعويضات المستحقة على السجائر المهربة بلغت نحو 112.665 ألف جنيه، موضحة أن عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمحافظة الأقصر، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 750 لسنة 2021، وجرى طلب التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

وأكدت «الجمارك» أن تلك الخطوات تأتي وفق تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.