بنك مصر: الحسابات مؤمنة ولا يوجد لدينا أي اختراقات

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرة الـ3% الخاصة بالإسكان الاجتماعي تقدم لها 200 شخص بأوراق تفيد حاجتهم للاستفادة بها و«لازم الوحدة تكون مسجلة أو قابله للتسجيل، وتكون متشطبة، وإجمالي المبادرة 100 مليار ودي لأول مرة يتعمل فترة سداد على 30 سنة بفائدة متناقصة 3%».

المغربي: «البنك المركزي حط نسب لازم البنوك توصلها من إجمالي محافظها»

وأضاف «المغربي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم، دعم البنك شباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ59 مليارا، ويحافظ البنك على نسب نمو مرتفعة، مضيفًا: «ارتفعنا عن العام الماضي بنسبة 50% لأن مثل تلك المشروعات هي من تخلق فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، والبنك المركزي عمل مبادرات كثيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والصغيرة بتستلف بـ5%، والبنك المركزي حط نسب لازم البنوك توصلها من إجمالي محافظها».

المغربي: «في المستقبل ستكون الإمضاءات إلكترونية وليست ورقية»

وأوضح أن بنك مصر قام بإطلاق مبادرة لتوفير القروض بشكل أونلاين، وسيقوم العميل بملء بياناته والميزانيات الخاصة به وبعض الأسئلة حول الشركة التي يعمل بها، «في ظرف 5 أيام سيتم الرد بالموافقة أو الرفض على العميل، وبتيجي زيارة واحدة بس على منزل العميل علشان الإمضاءات، وفي المستقبل ستكون الإمضاءات إلكترونية وليست ورقية، وأعلى استخدام ليه في محافظات الصعيد».

واستطرد أن البنك قد رصد ما يقارب الـ20 مليار جنيه لتدعيم الشركات الصغيرة، والتي تستطيع وفق مبادرة البنك المركزى بتلقي القروض بنسبة 8%.

وأكد: «لولا عملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها القيادة السياسية في مصر لما كان ليستطيع الاقتصاد المصري استحمال صدمات أزمة فيروس كورونا»، مستكملا: «فيه جزء كبير من الأموال هيجي من المشروعات القومية الضخمة، ودي بتقوم عليها صناعات مغذية كالحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وكل ده هيحرك الاقتصاد بصورة جيدة، ومصر أصبحت مقصداً للمستثمرين الأجانب وفيه اهتمام كبير أكثر من منطقة الخليج».

وأشار إلى أنه لتحقيق الشمول المالي الذي تريده القيادة السياسية فقد رفع البنك عدد ماكينات الـPUS الخاصة به من 19 ألف ماكينة في عام 2019 ليتجاوز حاليًا حد الـ300 ألف ماكينة، وجميعهم يعملون بنظام الدفع الإلكتروني، «هنعمل برنامج جديد يوسع قاعدة الشمول المالي، ومش لازم الطيار بتاع الدليفري يكون معاه الماكينة، ولكن هيؤدي موبايله نفس الخدمة بواسطة الـQR».

المغربي: البنوك مؤمنة ولا يوجد لدينا أية اختراقات

وتابع: «لو حصل حالات سرقة من كارت الائتمان لازم تبلغ البنك، لأنه لو حصل أي معاملة على الكارت الخاص بك بعد سرقته فأنت مش مسئول عنها، والبنوك مؤمنة ولا يوجد لدينا أية اختراقات».

واختتم: «لينا خطط مستقبلية زي مصنع للمنتجات الرقمية، وشغالين على منتجات كتيرة والمنتج اللي بينزل بنزل التعديلات في الخدمات، ولدينا 70% من العملاء بيتم تقديم الخدمات ليهم عن طريق الأبلكيشن، والأبلكيشن بتاعنا واخد أعلى تصنيف على مستوى الجمهورية مقارنة بباقي البنوك، وبنعمل بنك رقمي بالكامل على الموبايل بتقنية وخدمات متميزة جدا».