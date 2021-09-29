شروط وتفاصيل 3 وظائف قيادية للعمل لدى بنك مصر

طرح بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع «LinkedIn»، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2021، إعلان حاجته لشغل وظائف خالية لدى البنك، شرط توافر مجموعة من المهام والمؤهلات في طالب الوظيفة.

وظائف بنك مصر

ونوه البنك عبر «لينكد إن»، بتوافر 3 وظائف قيادية، تستعرض «الوطن» تفاصيلها وشروطها على النحو التالي:

وظيفة قائد تقني «الواجهة الأمامية»

وتطلب وظيفة القائد التقني، عدد من الشروط والمؤهلات وهي على النحو التالي:

- خبيرًا في تطوير واجهة الويب باستخدام Angular 5 أو أحدث.

- يمكن أن تساعد وتدعم في اتخاذ قرارات الهندسة على مستوى الفريق والمنتج.

- على دراية بأنماط تصميم Android لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

- إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق، في التعاون مع مهندس الحلول/ البرمجيات.

- توجيه فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة.

- مسؤول عن التصميم الفني للمنتج.

- تطوير وحل جميع المشكلات، وتحديد وإزالة العوائق التقنية.

- موائمة أعضاء فريق الأداء وحل المشكلات الفنية.

وظيفة قائد فني

وتتطلب وظيفة قائد فني عدد من الشروط والمهام زهي:

- أكثر من 5 سنوات مع تطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Java Kotlin لنظام Android.

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة متقدمة مماثلة مع سجل متميز من التحصيل الدراسي.

- فهم قوي لأنماط التصميم فوق MVP وMVVM وMVC.

- فهم قوي لنموذج تطوير التطبيقات التفاعلية في ظل Android، إدارة الذاكرة، إدخال / إخراج الملفات، برمجة الشبكات، التزامن وRxJava و / أو coroutines / liveata.

- تشكيل وتنفيذ الحلول التقنية/ التجارية للمساهمة في خدمة العميل.

- استخدام تقنيات تطوير البرامج المختلفة لتطوير الإبداع والفعالية بسرعة.

- وضع الحلول التي تعزز مجموعة تقنيات منظمة العميل.

- التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لتنفيذ قصص المستخدمين وكتابة الاختبارات وتقديم وظائف منتج جديدة/ محسنة باستمرار.

- الاتصال مع أعضاء الفريق لحل التبعيات التقنية في أثناء التنفيذ.

وظيفة قائد فني جافا

وأخيرا تتطلب وظيفة قائد فني جافا عدد من الشروط وفقا لما أعلن عنه البنك على النحو التالي:

- يملك المساعدة والدعم في اتخاذ القرارات المعمارية على مستوى الفريق والمنتج.

- لدية خبرة عملية في بيئة Cloud Docker الإنتاجية وبيئات DevOps CI / CD.

- يستطيع إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق، في التعاون مع مهندس الحلول/ البرمجيات.

- يستطيع إرشاد فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة.