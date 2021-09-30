القصة الكاملة لمقتل أب على يد أبناءه بعد تعديه جنسيا على شقيقتهم

جريمة قتل بشعة نفذها 5 أشقاء بمساعدة زوجة والدهم، على قتله انتقامًا منه بسبب اعتدائه جنسيًا على شقيقتهم، بمحافظة الشرقية، فعقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص منه ليتحول المجني عليه لجثة هامدة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

اعترفات المتهمين

اعترف المتهمون بارتكاب جريمتهم ضد والدهم، بالاشتراك مع زوجته، بعد أن عاشر ابنته، المتهمة الخامسة، رغمًا عنها عدة مرات، فاتفق الإخوة على قتل والدهم والتخلص منه من خلال تهميش رأسه باستخدام آلة حادة «إيد هون»، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

العثور على جثة الأب

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين قتلوا والدهم بعد تنويمه عن طريق وضع عقار منوم له في مشروب، وهشموا رأسه ثم قطعوا جثته وألقوها في منطقة زراعية بالقرب من إحدى قرى فاقوس، التابعة لمحافظة الشرقية.

المتهم الأول: قتلنا أبونا بعد ما تعدى جنسيا على أختنا

وقال المتهم الأول، خلال تحقيقات النيابة العامة: «قررنا نقتله بعد ما عاشر أختنا غصب عنها كذا مرة وقولنا لازم ننتقم منه ومراته ساعدتنا».

وألقي القبض على المتهمين بعد العثور على جثة المجني عليه في إحدى المناطق الزراعية، وتبين أن أبنائه وزوجته وراء ارتكاب الجريمة.

واتهمته ابنته بالاعتداء جنسيًا عليها خلال عام 2017، فأخبرت أشقائها وعزموا على قتل والدهم انتقامًا منه، بمشاركة زوجته «ونيسة»، صاحبة الـ49 عامًا، ومقيمون جميعًا بدائرة مركز فاقوس بالشرقية.

تأجيل محاكمة 5 أشقاء بتهمة قتل أبيهم

وأحالت النيابة العامة، الواقعة إلى محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، لمحاكمة 5 أشقاء وزوجة والدهم في واقعة قتل والدهم انتقامًا منه، ونظرت القضية على مدار عدة جلسات، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 3 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم عليهم.