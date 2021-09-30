التفاصيل الكاملة للموسم الجديد من Grey’s Anatomy: يعرض على OSN

تبدأ شبكة OSN عرض الموسم الجديد من المسلسل الدرامي الشهير «غرايز أناتومي» Grey’s Anatomy.

وتُعرض أحداث الدراما الطبية المليئة بالغموض والتحديات الجديدة في الموسم 18 حصريًا في على OSN؛ إذ من المقرّر إضافة مجموعة من الحلقات كل أسبوع، اعتبارًا من الأول من أكتوبر

بدء عرض المسلسل أول أكتوبر

ويُعدّ «غرايز أناتومي»، أحد أقوى المسلسلات التلفزيونية، وهو حاصل على جائزة «جولدن جلوب» Golden Globe للعام 2007، لأفضل مسلسل تلفزيوني درامي، ورُشّح لعدد من جوائز إيمي Emmys، مثل جائزة المسلسل الدرامي المتميّز.

وتدور أحداث المسلسل حول ميريديث غراي وفريق الأطباء في مستشفى «غراي سلون ميموريال»، الذين يواجهون يوميًا قرارات مصيرية تتعلّق بالحياة والموت، وأدرك هذا الفريق الطبي طوال عمله الذي استمر حتى بلغ 18 موسمًا، أن صحة العلاقات وسلامتها لا يمكن أن تخضع لتعريف دقيق ومحدد.

الفريق الطبي مستمر حتى الآن

ويلعب أدوار البطولة في الموسم الجديد كلا من إلين بومبيو في دور ميريديث غراي، وتشاندرا ويلسون في دور ميراندا بيلي، وجيمس بيكينز جونيور في دور ريتشارد ويبر.

مسلسل الدراما الطبية The Good Doctor يروي قصة شون مورفي

ويُعرض أيضا حاليا الموسم الجديد لمسلسل الدراما الطبية The Good Doctor حصريًا على OSN، الذي يروي قصة جراح شابّ، هو «شون مورفي»، ويلعب دوره «فريدي هايمور»، المصاب بالتوحّد وبمتلازمة «سافانت».

ويعتمد الدكتور مورفي على مواهبه الطبية الاستثنائية في العمل ضمن الوحدة الجراحية بمستشفى سانت بونافنتورا.