«مستقبل وطن» يكشف أهمية التحول الرقمي للمؤسسات: نصل للهدف بسرعة

قال المهندس محمود سلامة، أمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب «مستقبل وطن» بالجيزة، إن التحول الرقمي هو الاستثمار بالفكرة لتغيير السلوك؛ للوصول إلى حالة من تطوير الأداء وتحسين الجودة وزيادة المبيعات، ورضا المستهلك النهائي، موضحًا أنه يجرى تنفيذ التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة العاملين، إلى جانب التقنية الحديثة والتكنولوجيا.

الدور الأساسي لأي مؤسسة ينحصر في توافر البيانات

وأضاف «سلامة»، خلال لقائه في برنامج «بيت العيلة»، المذاع على قناة «النيل عائلة»، أن الدور الأساسي لأي مؤسسة ينحصر في توافر البيانات وكيفية الاستفادة والعمل عليها، مؤكدا: «نستطيع الوصول بأن كل شخص يؤدي خدمة في قطاع من قطاعات الدولة يؤديها بمنتهى السهولة والسرعة والوصول للهدف في أقصر نقطة».

وتابع: «بدأنا التحرك تجاه تكنولوجيا المعلومات من خلال شركات تعمل في القطاع، مشيرا إلى أنه لدينا بذرة وثمرة قوية من الشباب المصري لدية حماس شديد للوصول إلى مبتغاه، وحتما سيصل لها إذا أراد».

التحول الرقمي يتيح تحليل العملاء من خلال السوشيال ميديا

واستشهد المهندس محمود سلامة، بطالب بإحدى الكليات لم يدخل في مجال الذكاء الاصطناعي وظل يدرس حتى وصل أن جوجل كرمته، بالإضافة إلى مهندس آخر فاز بجائزة Cyber Security، الأفضل على مستوى العالم العربي، موضحا: «عندنا الماتيريال الذي نستطيع الوصول به إلى العالمية».

وأشار أمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب «مستقبل وطن» بالجيزة، إلى أن هناك نجاحات كبيرة حدثت خلال الفترة الأخيرة، في شركات تعمل في قطاع التكنولوجيا: «في مجال التجارة بدأنا نتحول من الفكر التقليدي الذي يتكون من مخرن والمنتج وانتظار العميل»، بينما في ظل التحول الرقمي هناك تحليل للعملاء من خلال السوشيال ميديا والتطبيقات تستطيع معرفة القطاع التي تهتم بتلك السلع وإعدادها وأنواعها، ما ينتج عنه أن التفاعل يكون أسرع وأفضل وأوسع من النظام القديم والتقليدي.