مستقبل وطن يكثّف جهوده لدعم «أنت عظيمة» و«مصر بلا أمية»

كثّف حزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة، جهوده بشأن دعم مبادرة «أنت عظيمة» التي أطلقها الحزب، والتي تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

مبادرة حملة «مصر بلا أمية»

وقال سيد درويش، أمين حزب مستقبل وطن في إمبابة، إنّه بالتعاون مع ماجدة أمين أمينة المرأة في محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب في إمبابة، دعم مبادرات حملة «مصر بلا أمية»، وهي المبادرة التي أطلقها الحزب بعمل فصول محو الأمية التي نفذتها الأمانة.

وأكد درويش، أنّ أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة، وبالتعاون مع النائب وليد المليجي، عضو مجلس الشيوخ، تضع على كاهلها توفير سبل التعليم كافة، وإتاحة الفرص للحصول على شهادات محو الأمية، عن طريق رشا الديب أمينة المرأة في وحدة المنيرة الشرقية، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وفصول محو الأمية، والتي تأتي كدور أساسي للحزب نحو أهالي إمبابة من الرجال والسيدات، لمساعدتهم على التعلم وبالتالي إيجاد فرص عمل تكون عونا لهم في حياتهم الاجتماعية والأسرية.

الخدمات المجتمعية لحزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرات «حياة كريمة» و«أنت عظيمة».