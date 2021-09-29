ميناء الإسكندرية يحصد جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال التحول الرقمي

حصد ميناء الإسكندرية، جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال التحول الرقمى وتطبيق نظام التشغيل الآني للسفن، خلال فاعليات احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2021 تحت شعار «البحارة في صميم مستقبل النقل البحري»، الذي تم تنظيمه تحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في حضور محافظ الإسكندرية، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء الموانئ والغرف التجارية والملاحية وعدد كبير من الشخصيات الهامة في صناعة النقل البحري.

يأتي هذا التكريم تتويجا لجهود ميناء الإسكندرية تحت قيادة الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، حيث أولت هيئة الميناء اهتماما كبيرا في سبيل تحولها إلى ميناء ذكي يطبق أحدث النظم التقنية الدولية كما نجحت في تحقيق منظومات الربط الإلكتروني للتكامل مع كافة الشركات والجهات العاملة بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة مع ما يتوافر لديها من شبكة بنية تحتية معلوماتية على أعلى مستوى، أتاحت لها الإعتماد بشكل مميز على النظم الإلكترونية سواء من حيث الخدمات المقدمة للعملاء أو من حيث تقليل المعاملات الورقية.

ميناء الإسكندرية تحصد الجائزة الأولي في المجال الرقمي

ونجحت هيئة الميناء في تطبيق منظومة التشغيل الآني للسفن التي تتيح استقبال السفن فور وصولها، على نحو يزيد من ثقة الخطوط الملاحية في الخدمات التي تقدمها ميناء الاسكندرية، كما يزيد من سرعة دوران الأرصفة وبالتالي معدلات التداول والإيرادات بما ينعكس على رفع تصنيف الميناء الدولي كما يساهم في رؤية الميناء نحو التحول إلى ميناء أخضر لما يترتب على استخدام تلك المنظومة من تقليل الإنبعاثات الكربونية للسفن حيث تقوم بالإبحار وفق السرعات الاقتصادية.

حصاد ميناء الإسكندرية

واستقبل ميناء الاسكندرية 2400 سفينة خلال عام من بدء تشغيل المنظومة في سبتمبر 2020 وذلك بواقع 80% من إجمالي أعداد السفن المترددة على الميناء، ويسعى الميناء إلي أن يتم تعميم المنظومة على كافة السفن بشكل كامل مع نهاية العام الجاري وإتمام عملية التحول إلى ميناء ذكي وفقا لأعلى المعايير العالمية.