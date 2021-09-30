السيطرة على حريق في منزل ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، مساء الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في منزل موظف بالأوقاف بقرية منهرو، التابعة لمركز إهناسيا، غرب المحافظة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وأرجعت التحريات الأولية سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحدوث حريق في منزل بقرية منهرو

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمنزل ملك «سيد. أ. م»، 59 سنة، موظف بالأوقاف، بقرية منهرو، التابعة لمركز إهناسيا.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، وجرى الدفع بسيارة ومعدات الإطفاء التابعة لنقطة قرية العواونة؛ للانتقال لموقع البلاغ.

سيارتين إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنوا بمعاونة الأهالي من إخمادر الحريق والسيطرة على النيران، قبل امتدادها للمنازل المجاروة.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي بالمنزل، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل من المطبخ بمشتملاته، ودولاب أدوات منزلية «نيش»، وغرفة نوم أطفال.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وإدارة التضامن الإجتماعي بإهناسيا، وغادرت سيارة الإطفاء موقع الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.