توفيق عبدالحميد عن بساطة منزله: أنا ابن الطبقة المتوسطة (صور)

حصدت الصور التي نشرها الفنان توفيق عبدالحميد، من داخل منزله بصحبة كلابه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يظهر فيها من داخل بيته.

توفيق عبدالحميد عن منزله: زي أي بيت مصري

وعن ملامح البساطة التي ظهرت في أرجاء المنزل من خلال الصور التي نشرها عبر«فيس بوك»، قال الفنان توفيق عبدالحميد في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا أساسًا من أبناء الطبقة المتوسطة، وابن حي شبرا، بيتي زي أي بيت، أنا إنسان مصري بسيط، ولوعندي ميزة تخص موهبتي في التمثيل، ده أمر من ربنا وفي موهوبين كتير سواء في الفن وفي أي مجال آخر».

وقيام الفنان توفيق عبدالحميد، بنشر صور جديدة بصحبة كلبيه، بمثابة أمرًا متعمدًا من خلاله للتأكيد على أن هذه الصفحة هي الحساب الرسمي الوحيد الخاص به، بعيدًا عن الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه، وتنشر على لسانه في كثير من الأحيان كلامًا غير صحيحًا.

توفيق عبدالحميد يحذر من صفحات مزيفة منسوبة له

وحسب تصريحات توفيق عبدالحميد لـ«الوطن»، فإن نشر صور من داخل منزله جاء للتأكيد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الصفحات المنسوبة له، متابعًا: «عندما أكتب أي شيء على حسابي الحقيقي، تأتيني تساؤلات كثيرة مثل، هو إنت توفيق عبدالحميد بجد؟، قولت أجاوب على السؤال ده لآخر مرة من خلال نشر صور جديدة من داخل منزلي، تُنشر لأول مرة وغير موجودة على محركات البحث».

وتابع: «في صفحات كثيرة على السوشيال ميديا تحمل اسمي، وفي الحقيقة لا تمت لي بصلة، وأحيانًا يتم نسب أمور وتصريحات لي بخلاف الحقيقة، وده شيء يزعجني كثيرًا، وأؤكد أن هذه الصفحة التي نشرت عليها صوري بصحبة كلابي هي الحقيقية».