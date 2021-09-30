مي حلمي تعلن عودة برنامجها «الحكم» بعد حصولها على كارنيه النقابة (صورة)

أعلنت الإعلامية مي حلمي عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عودة برنامجها «الحكم»، على قناة الحدث اليوم، اعتبارا من السبت المقبل.

ونشرت مي حلمي صورة لها بصحبة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ممسكة كارنيه النقابة في يدها، وعلقت قائلة: «أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم».

أزمة مي حلمي

وتعرضت مي حلمي لأزمة، بعد انسحاب الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، من البرنامج على الهواء، بسبب أسلوب الإعلامية في طرح الأسئلة عليه، ورفضه طريقتها، ليتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو، رافضين أسلوبها وطريقتها في التعامل مع ضيفها.

وعلى إثر ذلك، أصدرت قناة «الحدث اليوم»، بيانا بوقف مي حلمي عن عملها، وتحويلها للتحقيق، عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وجاء نص البيان كالتالي: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا

أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق

ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

نقابه الإعلاميين توقف مي حلمي

كما أصدر نقيب الإعلاميين في الوقت ذاته، قرارًا بمنع ظهور مي حلمي، مقدمة برنامج «الحكم»، على قناة الحدث اليوم، علي أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وأوضحت النقابة في البيان، أن قرارها صدر بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بها، الذي أوصى بأن المذكورة خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأنه بالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أنها غير «مقيدة بالنقابة، وحاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي».