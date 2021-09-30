230 ألف طالب يسجلون بتنسيق الشهادات الفنية.. التعليم العالي: آخر يوم للتقديم

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة، وصل إلى 230 ألف طالب للعام الجامعي 2021/2022.

وأوضح المشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، مطالبًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة 7 من مساء اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة.

الجامعات التكنولوجية هي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

نقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني.

وقال عبدالغفار، إن الجامعات التكنولوجية تعد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع عبدالغفار، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من 9 صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المستشار الإعلامي للوزارة، أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، حيث أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة بهذه المعامل.