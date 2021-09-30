التعليم العالي: الأسبوع المقبل اختبارات القبول للجامعات الأهلية 2021

تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة»، استعدادتها لبدء اختبارات القبول للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالبرامج المختلفة خلال الفترة الماضية التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 سبتمبر الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية عدد من رؤساء الجامعات، على أن تبدأ اختبارات القبول يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر المقبل 2021.

اختبارات القبول للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021 «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر، حيث استقبلت الجامعة طلبات التحاق طلاب الثانوية العامة 2021 والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، سواء من داخل أو من خارجها، بجانب أنه جرى السماح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة التقدم عن طريق إدارة الوافدين، كذلك فتح باب التقدم للدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة بجامعة الملك سلمان الدولية.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021 الثلاثاء المقبل

وعن اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية 2021 الموحدة للجامعات الأهلية الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، ستنطلق الأسبوع المقبل بالمقرات المحددة سلفا لاختبارات القبول بجامعات حلوان وأسيوط والمنصورة والإسكندرية والقاهرة و السويس، وأكد الدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة اجتياز عدد من اختبارات القبول 2021 بجانب أن يتجاوز مجموع الطالب في الثانوية الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الأهلية بعد عمل معادلة المجموع الاعتباري، وهي «70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي».