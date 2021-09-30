إزالة 20 تعديا في حملات بمركزي «الغنايم وأسيوط»

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى مركزي «الغنايم وأسيوط»، خلال يوم واحد ضمن حملات الموجة 18 لإزالة جميع التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة مع التأكيد على إزالة التعديات وعدم التهاون أو التقاعس والتصدي بكل حسم للمخالفات.

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرى مركزي الغنايم وأسيوط

وأوضح المحافظ إن حملات اليوم، أزالت 20 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرى مركزي الغنايم وأسيوط على مساحة 200 متر مربع مباني و8 أفدنة وقيراط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 18 للإزالات حتى الآن 421 حالة إزالة بإجمالي مساحة 27671 مترا مربعا مباني و528 فدانا و1 قيراط أرض زراعية لافتاً إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن.

سكرتير مساعد أسيوط يتابع حملات الإزالة بمركز الغنايم

وفي سياق متصل، تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات الإزالة بمركز الغنايم بمشاركة خالد عويس رئيس المدينة، كما أشرف حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط على تنفيذ عدة قرارات إزالة بقرى المركز بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وقوات من مديرية أمن اسيوط لتأمين الحملات.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء إلى تكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء دون تراخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين.