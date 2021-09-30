السيطرة على حريق في 5 «أكشاك» بجوار مستشفى المحلة العام

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الغربية، على حريق التهم 5 أكشاك، بمحيط سور مستشفى المحلة العام، صباح اليوم الخميس، على خلفية حدوث ماس كهربائي مفاجيء، ولم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، باندلاع حريق هائل في عدد من الأكشاك التجارية الواقعة بمحيط مستشفى المحلة العام، بمنطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول.

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب في 5 أكشاك خشبية، بمحيط منطقة أبو شاهين بدائرة القسم.

وتابع الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة، الدفع بقوة أمنية من الحماية المدنية، مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده لباقي الأكشاك، وباشر رجال الحماية المدنية عملية السيطرة على النيران، ونجحوا في إخمادها ومنع امتدادها للأكشاك المجاورة.

شهود: لا إصابات جراء الحادث

وكشف شهود عيان بمكان الحادث أن ماساً كهربائياً مفاجئا، أدى إلى إندلاع النيران في 5 أكشاك تجارية، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبدأت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة وتقييم قيمة الخسائر والتلفيات وبيان أسباب الحريق.