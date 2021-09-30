«الرعاية الصحية»: نجاح أول عملية قسطرة قلبية باستخدام تقنية «IVUS» في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية توسيع الشريان التاجي الأيمن لمريض باستخدام تقنية Intravascular Iltrasound (IVUS)، حيث كان يعاني من انسداد مزمن بالشريان التاجي الأيمن، وذلك داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب في شهر سبتمبر من كل عام.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء عملية توسيع الشريان للمريض باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية IVUS، وهي أحدث التقنيات المستخدمة في علاج مثل هذه الحالات من الأمراض، وتتميز بالتصوير الداخلي للشريان لتقييم الحالة العامة للشرايين التاجية، ومعرفة ما إذا كان هناك أي انسداد محتمل نتيجة لتصلب الشرايين، وكذلك للتحقق مما إذا كان إجراء الدعامة للمريض ناجحًا أم لا.

علاج مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية

وأضافت الهيئة أن استخدام هذه التقنية له أهمية كبيرة في علاج الكثير من الحالات المعقدة والحرجة لمرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وذلك بما وصلت إليه من تقدم في تقليل المضاعفات الجانبية التي قد تحدث مع التدخلات الجراحية التقليدية، وفترة نقاهة وبقاء بالمستشفى أقل، كما أنها نجحت في الحفاظ على حياة عدد كبير من المرضى عند التدخل باستخدام هذه التقنية.

ولفتت الهيئة، إلى تميز مستشفى طيبة التخصصي، بعلاج أمراض القلب والشرايين وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وحسب ممارسات الصحة العالمية، وذلك من خلال استخدام تقنيات القساطر التشخيصية والعلاجية، مشيرة إلى أنه نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية في المستشفى بإجراء قائمة عمليات مكونة من 15 حالة قسطرة قلبية، منهم 5 حالات تم إجرائهم بتقنية CTO، وحالتين أجريت ولأول مرة بتقنية IVUS، وكذلك معالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR عن طريق القسطرة.

تكلفة العملية الجراحية تصل لـ400 ألف جنيه

واستكملت الهيئة، أن تكلفة إجراء مثل هذه العمليات تتراوح ما بين 100 و400 ألف جنيه، ولم يتكلف المرضى بإجراء العمليات داخل مستشفى طيبة التخصصي سوى نسبة مساهمة 300 جنيه فقط لكل مريض، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تخفف عبء تكلفة المرض من على كاهل المرضى وذويهم، وتضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة بمحافظة الأقصر والتي تشمل مستشفيات «الكرنك الدولي، طيبة التخصصي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي» يتم تجهيزها على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، كما تضم أمهر وأفضل الكوادر البشرية سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، بما تسهم في تحقيق حلم المصريين بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر».

تقنيات حديثة في مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر

وتابع «السبكي»، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تستخدم أحدث التقنيات في إجراء العمليات والجراحات المتقدمة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة والتي تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، بما ساهم في تحقيق رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين على أعلى مستوى وبجودة وكرامة ودون تمييز.