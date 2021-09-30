بدء تصوير مسلسل «عنبر 6» في لبنان

بدأ تصوير مسلسل «عنبر 6» في لبنان، عن أحداث واقعية لقضايا هزت الرأي العام داخل السجون، وذلك بعد 6 أشهر من التحضيرات، العمل من تأليف هاني سرحان، وبطولة كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي.

12 حلقة في الموسم الأول

يتألف الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص هزت الرأي العام داخل عالم السجون، وهو من إنتاج شركة «Eagle Films» للمنتج جمال سنّان، كما يتولى إخراج العمل المخرج البحريني علي العلي، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسلاه دفعة بيروت ودفعة القاهرة.

وتولى كتابة سيناريو عنبر 6 المؤلفات: سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، كما قام بالمعالجة الدرامية كل من: هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب.

ومسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان، لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

تعمل ورشة مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي، والآخر مصري، وسيتم الإعلان عنهما قريبًا.

أبطال «عنبر 6» يجمع نخبة من النجوم

كما يجمع عنبر 6، العديد من النجوم العرب ومن بينهم: صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون.

واستطاع هاني سرحان، كاتب سيناريو ومؤلف مصري، فرض نفسه في سوق الدراما المصرية، بجزأين من مسلسل الأب الروحي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، فقد نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في عام 2019 بمسلسل لمس أكتاف، الذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع عديدة، وكان أخر أعماله مسلسل الاختيار الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.