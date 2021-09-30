إحالة مدير مدرسة للتحقيق ومجازاة 15 موظفا بتعليم بني سويف

قرر الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إحالة مدير مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، للتحقيق، لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتدني مستوى النظافة بالحجرات الدراسية ودورات المياه، وتكدس مقاعد الطلاب دون توزيعها بالفصول وتهالك الكثير منها دون صيانتها ووجود تراكمات قمامة.

مجازاة 15 من العاملين بإدارة الوسائل التعليمية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كما قرر وكيل الوزارة مجازاة 15 من العاملين بمقر إدارة الوسائل التعليمية بالمدرسة إلى التحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق، على خلفية الزيارة المفاجئة له للمدرسة لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرسة ويحيل مديرها للتحقيق

وتفقد الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، في زيارة مفاجئة، اليوم، مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، لمتابعة موقف الصيانة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة، ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية لمراجعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، لتوفير مناخ صحي وآمن في ظل جائحة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا على أبنائنا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية.