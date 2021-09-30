وفد غرفة مواد البناء يلتقي الرئيس الجديد لهيئة المواصفات والجودة

عقد وفد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا مع الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دكتور مهندس خالد صوفي.

وتناول اللقاء آليات التعاون بين الهيئة وغرفة مواد البناء، وطلب عمل لجنة لمتابعة المواصفات واشتراطات الجودة وتوفير المعلومات والبيانات عن الإصدارات الجديدة للهيئة، وتوفيرها لكل أعضاء الغرفة في كل مجالات صناعات مواد البناء.

دراسة فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة

وأكد وفد مجلس إدارة الغرفة، على أنه تم الاتفاق على دراسة عمل آلية تهدف إلى فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة لمساعدة الأعضاء في تذليل أي مشكلات قد تطرأ والتنسيق مع الهيئة لحلها، فضلا عن إقامة فاعليات وورش عمل مشتركة للتوعية بكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس العالمية واشتراطات الجودة الشاملة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، التهنئة للدكتور خالد صوفي لتوليه إدارة الهيئة، مؤكدين حرص الغرفة على استمرار التعاون بين الجانبين وخدمة المجتمع الصناعي وتحديدا قطاع مواد البناء.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة، المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواسير، وهشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، ونادية عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي سنجر، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الحراريات والطوب، والدكتور حاتم المنوفي، المدير التنفيذي للغرفة.