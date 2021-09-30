محافظ الشرقية: تكلفة إزالة بعض المباني المخالفة بلغت 85 ألف جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تعدٍ على أراضي الدولة بشكل كثير منذ عام 2011، بواقع 4 ملايين متر مربع من أراضي الري، وأزيلت التعديات بنسبة 98%.

ولفت المحافظ إلى أنه كان هناك 155 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وجرى حل 88 منها، موضحا أن نسبة كبيرة من المواطنين تقدموا بالتصالح، ووصل عددهم إلى 19 ألف حالة، وجرى تقنين 7 آلاف منهم فقط حتى الآن.

الدولة تنفذ الموجة الـ18 من إزالة التعديات على الأراضي

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أمس الأربعاء، أن الموجة الـ18 من حملة الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، جرى بها إزالة 1211 مبنى بمساحة 23 ألف متر، و660 حالة زراعة على رقعة 1300 فدان.

تكلفة إزالة المباني المخالفة على المواطنين

وأوضح محافظ الشرقية، أن بعض تكلفة إزالة المباني وصلت إلى 85 ألف جنيه، لافتا إلى أن الدولة تنفذ الإزالة على حساب المتعدي بعد تقديم ثمنها، مشيرا إلى أن الدولة تستخدم التصوير الدوري لرصد التعديات بشكل متواصل، مؤكدا أن نسبة التعديات أصبحت قليلة في الوقت الحالي، وتتخذ إجراءات رادعة وتحويل الشخص إلى النيابة العسكرية حال تعنته.

محافظ الشرقية: القانون لا يستثني أحدا

وشدد المحافظ على أنه لم يستثن أحد في مخالفات البناء، ويجرى فحص حالة كل شخص، ناصحا المواطنين بمراجعة الأحياء للتأكد من الأبراج التي سيشترون شققا بها، منوها إلى أنه تخذت إجراءات ضد بعض القيادات في مسألة الأراضي المخالفة؛ لأن الجميع متساوٍ أمام القانون.