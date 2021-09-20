السكة الحديد: تذكرة الرصيف تطبق على المودعين للمسافرين.. وصلاحيتها ساعتين فقط

أعلن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تذكرة الرصيف التي تبلغ تكلفتها 3 جنيهات يجري تحصيلها من غير المسافرين، إذ تطبق على المودعين للمسافرين على أرصفة المحطات، وتكون مدة صلاحيتها ساعتين فقط من وقت صرفها، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على أرواح المسافرين، وحركة مسير القطارات.

تذكرة الرصيف تصرف بمعرفة كمسارية الأبواب على أرصفة المحطات

وقال «أبو المكارم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تذكرة الرصيف تصرف بمعرفة كمسارية الأبواب على أرصفة المحطات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على عودة الانضباط داخل منظومتها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أن الهيئة استعدت تماما لبداية العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

لن يسمح لأي مودع للمسافرين دخول المحطات دون تذكرة

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنه لن يسمح لأى مودع للمسافرين دخول محطات السكك الحديدية، دون دفع رسوم تذكرة الرصيف، مؤكدا أن الهدف من فرض رسوم على المودعين للمسافرين على أرصفة المحطات، ضبط «المزوغين» من دفع قيمة تذكرة القطارات، وتخفيف الزحام على الأرصفة.

وأكد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار أبو المكارم، إلى أن تذكرة الرصيف كانت تطبق منذ زمن كبير وكان يتم تحصيل جنيه واحد، مؤكدًا تطبيق خطة شاملة بجميع المحطات والقطارات بالتعقيم الدوري، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.