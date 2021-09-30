تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات، على أن يتم إتاحة النتيجة عبر رابط بوابة الحكومية المصرية للتنسيق 2021 وللدخول على الموقع اضغط هنـــــــــــا، وتستعرض «الوطن» موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني: خلال ساعات

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات، إن اللجنة العليا للتنسيق تواصل الانتهاء من إجراءات توزيع الطلاب على الكليات والجامعات المختلفة، وذلك وفقًا للأعداد المقررة للقبول بكل كلية، وقبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية 2021 وللدخول على الموقع اضغط هنــــا الذي بدأت أعماله مطلع أغسطس الماضي بالتسجيل لاختبارات القدرات 2021.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني: لطلاب الناجحين

وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني، أكدت المصادر أنه سيتم إتاحتها بالمجان أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أسوة بنتائج المراحل السابقة، مؤكدة أن رابط النتيجة هو ذاته رابط موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن طلاب المراحل الثلاث، يجلوا رغباتهم عن طريق الموقع واختاروا بين الكليات المختلفة، مؤكدًا أن معامل التنسيق المختلفة استمرت في استقبال رغبات طلاب المرحلة حتى غلق باب التسجيل لهم.

وأكدت المصادر، أنه يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الموجودة بالجامعات المختلفة للإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني فور الإعلان عنها و الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.