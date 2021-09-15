تعرف على كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم ورياضة 2021

أتاح مكتب التنسيق الرئيسي، منذ قليل، موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021، لطلاب الثانوية الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2021، والبالغ عددهم نحو 67 ألف طالب وطالبة، على أن تستمر أعمال المرحلة حتى انتهاء تسجيل الرغبات لجميع الطلاب الناحجين من الدور الثاني لامتحانات الثانوية.

كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم وعلمي رياضة

وتستعرض «الوطن»، كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم وعلمي رياضة 2021:

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) 6 أكتوبر

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات متطورة بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد سياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات الجيزة

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر الجديدة

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الإسكندرية

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة 2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بورسعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة 2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية أطراف صناعية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال- محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم بالجيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلي بنات عين شمس

اقتصاد منزلي حلوان

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب الفيوم

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بورسعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

آداب كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

آداب بني سويف

آداب بورسعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية بني سويف رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج رياضة

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بورسعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات رياضة

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق الإسكندرية

حقوق الفيوم

حقوق القاهرة

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق بورسعيد

حقوق حلوان

حقوق دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

المعلومات الإدارية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة بنها رياضة بمشتهر

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الإسكندرية

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق الأقصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم

ع.دولي إعلام مدينة الشروق

ع.كندي تكنو.إعلام ت.خامس

ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي

عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

عالي هندسة بلبيس

فني تمريض الإسكندرية

فني تمريض الزقازيق

فني تمريض الزقازيق بفاقوس

فني تمريض الفيوم

فني تمريض القاهرة

فني تمريض المنصورة

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

فني تمريض المنيا

فني تمريض أسوان

فني تمريض أسيوط

فني تمريض أورام القاهرة

ك.ت. فني صناعي الزقازيق

ك.ت. فني صناعي الصحافة

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى

ك.ت. فني صناعي المطرية

ك.ت. فني صناعي بنها

ك.ت. فني صناعي بورسعيد

ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعي سوهاج

ك.ت. فني صناعي شبرا

ك.ت. فني صناعي قنا

ك.ت. فني صناعي قويسنا

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

فني تمريض بنها

فني تمريض بني سويف

فني تمريض جنوب الوادي

فني تمريض حلوان

فني تمريض سوهاج

فني تمريض طنطا

فني تمريض عين شمس

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

فني تمريض كفر الشيخ

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

فني تمريض السويس

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا

ك.ت. فني صناعي اسكندرية

ك.ت. فني صناعي أسوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة

معهد المنيا العالي للغات

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة تجمع الخامس

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

نظم معلومات إدارية بالقطامية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم