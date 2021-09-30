لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق 2021، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ستكون خلال الـ 24 ساعة، موضحاً انه سيتم إتاحتها عبر بوابة الحكومية المصرية للتنسيق، لذا تستعرض «الوطن» لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، على أن يتم إتاحة النتيجة كاملة وذلك للطلاب الذين سجلوا رغبات المرحلة الثالثة 2021 هم الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني في الثانوية العامة 2021 وكذلك الطلاب المتخلفين عن نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى و الثاني.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، إنه يمكن للطلاب الذين سجلوا بتنسيق المرحلة الثالثة الدخول إلى الموقع الإلكتروني من أي جهاز حاسب آلي لمعرفة أماكن ترشيحهم عبر لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، الذي سيتم إتاحته خلال الساعات المقبلة عبر الإنترنت و ذلك بعد الانتهاء من توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقاً للأعداد المقررة لها، ومن ثم اعتماد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لنتيجة التنسيق.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة ستتيح لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر الإنترنت بالمجان وذلك بعد اعتماد الوزير للنتيجة، مؤكداً أن العليا للتنسيق تواصل حالياً توزيع الطلاب ومن ثم تسكين الأماكن المتبقية من تنسيق الرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات، مؤكداً أنه سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، موضحاً أن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثالثة من الناجحين بالثانوية العامة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.