رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات

تكشف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي خلال الساعات القليلة المقبلة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وذلك للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول والدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث من المقرر أن يتم إتاحة النتيجة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث يستطيع الطلاب الدخول إلى الموقع لمعرفة الكليات المرشحين لها ومن ثم الاستعداد للتوجه لكليات لتقديم الأوراق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 متاح خلال ساعات

و قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنه من المقرر أن يتم إتاحة مرحلة تسجيلات تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وذلك عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، موضحاَ أنه بعد الإعلان رسميا عن ظهور النتيجة يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مضيفا أن الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالمجان

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و اللجنة العليا للتنسيق، إن اللجنة العليا المكلفة بإدراة أعمال التنسيق تجري حالياً توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل مؤسسة، ما سيؤدي إلى تحديد الحد الأدنى للالتحاق بكل قطاع، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالجامعات خلال فترة أعمال تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، والدخول عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة بالمجان، منوها إلى أنه سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجتها.