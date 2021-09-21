كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. آداب وسياحة وفنادق وحقوق

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، حيث جرى تحديد كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم، موضحة أنّ جميع الطلاب الناجحين لهم أماكن في الكليات والمعاهد، وجميع الجامعات الحكومية والخاصة، استعدت تماما لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل.

كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. بينها سياحة وفنادق

وذكرتت وزارة التعليم العالي في بيان عنها، أنّه جرى تحديد كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم، عقب انتهاء تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، وسيتم إعلان موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة دور ثان خلال الساعات القليلة المقبلة.

كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. بينها آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ جميع معامل التنسيق بالجامعات معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.

كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم

اقتصاد منزلي حلوان.

آداب انتساب موجه العريش.

آداب انتساب موجه الفيوم.

آداب انتساب موجه القاهرة.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.

آداب انتساب موجه المنصورة.

آداب انتساب موجه بورسعيد.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

آداب انتساب موجه حلوان.

آداب الفيوم.

آداب المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه بني سويف.

آداب انتساب موجه دمنهور.

آداب انتساب موجه أسوان.

آداب انتساب موجه أسيوط.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

آداب المنيا.

آداب الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه الإسكندرية.

آداب انتساب موجه الزقازيق.

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه المنيا.

آداب انتساب موجه عين شمس.

آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

آداب أسوان.

آداب دمنهور.

آداب دمياط.

آداب سوهاج.

اداب انتساب موجه بنها.

آداب انتساب موجه دمياط.

آداب انتساب موجه سوهاج.

تابع كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم

آداب انتساب موجه طنطا.

آداب بني سويف.

آداب بورسعيد.

آداب جنوب الوادي.

آداب كفر الشيخ.

آداب أسيوط.

آداب بنات عين شمس.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس.

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.

آداب حلوان.

آداب وعلوم إنسانية السويس.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف.

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي.

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية (طفولة) الوادي الجديد.

تربية (طفولة) أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان.

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

تربية (طفولة) الإسكندرية.

تربية (طفولة) السويس.

تربية (طفولة) العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

تربية (طفولة) سوهاج.

تربية (طفولة) عين شمس.

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية السويس رياضة.

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.

تربية (طفولة) دمنهور.

تربية الوادي الجديد.

تربية العريش رياضة.

تربية المنيا رياضة.

تربية (طفولة) جنوب الوادي.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية دمنهور رياضة.

تربية دمياط.

تربية دمياط رياضة.

تربية أسوان رياضة.

تربية أسيوط رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية بني سويف رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات المنيا

تابع كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج رياضة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بورسعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات رياضة

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تابع كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تابع كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق الإسكندرية

حقوق الفيوم

حقوق القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق بورسعيد

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة بنها رياضة بمشتهر

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

خدمة اجتماعية حلوان

زراعة الفيوم رياضة

سياحة وفنادق الإسكندرية

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

دار العلوم انتساب موجه أسوان

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق الأقصر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ك.ت. فني صناعي بورسعيد

ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعي سوهاج

ك.ت. فني صناعي شبرا

ك.ت. فني صناعي الصحافة

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى

ك.ت. فني صناعي المطرية

ك.ت. فني صناعي بنها

ك.ت. فني صناعي قنا

ك.ت. فني صناعي قويسنا

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية ـطراف صناعية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا

ك.ت. فني صناعي اسكندرية

ك.ت. فني صناعي أسوان