كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. آداب وسياحة وفنادق وحقوق
التعليم العالى: أعمال تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة تسير بشكل جيد
كتب:
توفيق شعبان
04:20 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
طلاب الثانوية العامة يسجلون رغباتهم في المرحلة الثالثة للتنسيق
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، حيث جرى تحديد كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم، موضحة أنّ جميع الطلاب الناجحين لهم أماكن في الكليات والمعاهد، وجميع الجامعات الحكومية والخاصة، استعدت تماما لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل.
كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. بينها سياحة وفنادق
وذكرتت وزارة التعليم العالي في بيان عنها، أنّه جرى تحديد كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم، عقب انتهاء تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، وسيتم إعلان موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة دور ثان خلال الساعات القليلة المقبلة.
كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم.. بينها آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ جميع معامل التنسيق بالجامعات معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.
كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم
اقتصاد منزلي حلوان.
آداب انتساب موجه العريش.
آداب انتساب موجه الفيوم.
آداب انتساب موجه القاهرة.
كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية.
كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.
كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.
كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.
آداب انتساب موجه المنصورة.
آداب انتساب موجه بورسعيد.
آداب انتساب موجه جنوب الوادي.
آداب انتساب موجه حلوان.
آداب الفيوم.
آداب المنوفية بشبين الكوم.
آداب انتساب موجه الوادي الجديد.
آداب انتساب موجه بني سويف.
آداب انتساب موجه دمنهور.
آداب انتساب موجه أسوان.
آداب انتساب موجه أسيوط.
آداب انتساب موجه بنات عين شمس.
آداب المنيا.
آداب الوادي الجديد.
آداب انتساب موجه الإسكندرية.
آداب انتساب موجه الزقازيق.
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.
آداب انتساب موجه المنيا.
آداب انتساب موجه عين شمس.
آداب انتساب موجه كفر الشيخ.
آداب أسوان.
آداب دمنهور.
آداب دمياط.
آداب سوهاج.
اداب انتساب موجه بنها.
آداب انتساب موجه دمياط.
آداب انتساب موجه سوهاج.
تابع كليات المرحلة الثالثة 2021 علمي علوم
آداب انتساب موجه طنطا.
آداب بني سويف.
آداب بورسعيد.
آداب جنوب الوادي.
آداب كفر الشيخ.
آداب أسيوط.
آداب بنات عين شمس.
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس.
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.
آداب حلوان.
آداب وعلوم إنسانية السويس.
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.
تربية (تعليم ابتدائي) العريش.
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف.
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي.
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.
تربية (طفولة) الوادي الجديد.
تربية (طفولة) أسوان.
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان.
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.
تربية (طفولة) الإسكندرية.
تربية (طفولة) السويس.
تربية (طفولة) العريش.
تربية (تعليم ابتدائي) السويس.
تربية (طفولة) سوهاج.
تربية (طفولة) عين شمس.
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية السويس رياضة.
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.
تربية (طفولة) دمنهور.
تربية الوادي الجديد.
تربية العريش رياضة.
تربية المنيا رياضة.
تربية (طفولة) جنوب الوادي.
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.
تربية دمنهور رياضة.
تربية دمياط.
تربية دمياط رياضة.
تربية أسوان رياضة.
تربية أسيوط رياضة
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية أسوان
تربية بني سويف رياضة
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