مقتل وإصابة 2032 شخصا على يد الميليشيات الحوثية خلال 7 سنوات

قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان "رصد"، إنّه في خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021 تسببت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مقتل وإصابة 2032 شخصاً بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و 104 مسنين، حيث قامت باستهداف مباشر ومتعمد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب.

استخدام مفرط للقوة

وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد نقلت بيان صدر عن تحالف رصد اليمني في تقرير تناول انتهاكات المليشيا الحوثية بمأرب أوردته، أنّ الاستخدام المفرط للقوة من قبل المليشيا الحوثية، التي استخدمت الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة والقذائف المدفعية والألغام والعبوات الناسفة راح ضحيته عدد كبير من القتلى والجرحى.

1287 بلاغاً وشكوى لوقائع القصف وحوادث انفجار من قبل الميليشيا

وأفاد البيان بأنّه تم رصد 1287 بلاغاً وشكوى تتعلق بوقائع القصف وحوادث انفجار الألغام التي نفذتها المليشيا بحق السكان المدنيين بمحافظة مأرب، حيث جرى رصد 871 واقعة قصف صاروخي و119 واقعة قصف مدفعي و44 واقعة هجوم بطائرات مسيرة و262 واقعة انفجار الغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة.

استهداف مأرب بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق مقتل 440 مدنياً بينهم 61 طفلاً و 37 امرأة و 29 مسناً، واصابة 914 مدنياً بينهم 124 طفلاً و 73 امرأة و60 مسناً، وذلك جرّاء أعمال القصف الصاروخي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في 11 مديرية بمأرب، ورصد التقرير أيضاً تسجيل 678 حالة قتل جرّاء انفجار الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها وخلفتها الميليشيا استهدفت مدنيين من أبناء محافظة مأرب.

وفي سياق متصل أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في صنعاء يوم أمس الأربعاء، أنّه بعد مفاوضات استمرت 8 أشهر نجحت عملية تبادل للأسرى مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة تعز وذلك عبر وساطة محلية.